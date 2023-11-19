Теплоход с пассажирами частично затонул под Красноярском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Катер спасательной службы на водных объектах МЧС

В Красноярском крае частично затонул теплоход, на борту которого находились 10 пассажиров и шесть автомобилей, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, пассажиры и экипаж судна не пострадали.

По предварительным данным, 19 ноября 2023 года во время эксплуатации в акватории Красноярского водохранилища флота, задействованного в паромной переправе по маршруту Даурск — Черемушки Балахтинского района Красноярского края, произошел обрыв сцепки теплохода и парома, принадлежащих АО «ПассажирРечТранс». Теплоход получил повреждение корпуса с последующим частичным затоплением, — сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство организовало проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Иркутской области легковой автомобиль съехал в реку и утонул, в результате погибли четыре человека, в том числе двое детей. Трагедия произошла в Усть-Кутском районе недалеко от поселка Янталь.

В конце июля в Московской области столкнулись пассажирские теплоходы «Георгий Жуков» и «Пушкин». Авария произошла на канале имени Москвы в Яхроме. СМИ публиковали видео с места, снятые очевидцами. Предположительно, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции экипажем «Георгия Жукова». На борту находились туристы, сведений о пострадавших не поступало.