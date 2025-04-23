Тепло и воду отключили из-за ЧС с детонацией снарядов под Владимиром Более 12 тысяч жителей Владимирской области остаются без отопления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Горячее водоснабжение и отопление были отключены в ряде котельных Киржачского района Владимирской области в целях безопасности после детонации снарядов, сообщили в пресс-службе компании «Владимиртеплогаз». Отключения затронули свыше 12,3 тысячи человек и 12 соцобъектов.

Отключение затрагивает более 12,3 тысячи жителей и 12 социальных объектов. Подача отопления и горячего водоснабжения в дома возобновится сразу после подачи газа на котельные, — говорится в сообщении.

Во Владимирской области на территории воинской части во вторник, 22 апреля, произошел взрыв боеприпасов. Эвакуированы жители 12 дачных поселков, семи населенных пунктов и люди из воинской части. В результате происшествия, предварительно, пострадали четыре человека. Жертв нет.

Владимирское МЧС сообщило, что в Киржачском районе объявлен режим ЧС. Соответствующие уведомления разослали по мобильным телефонам пребывающих в этой зоне граждан.

Причиной детонации боеприпасов называют нарушения требований безопасности. По факту произошедшего министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил создать комиссию. В ведомстве подчеркнули, что виновные понесут ответственность за случившееся.