https://static.news.ru/photo/9c478cdc-1f3e-11ea-ad2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве на следующей неделе будет характерной для третьей декады октября, а 19 декабря температура может побить рекорд 1886 года.

Самые необычные и высокие температуры ожидаются в четверг — от 3 до 8 градусов. Вполне возможно, что будет превзойдён рекорд, который до этого был за весь период наблюдений, — сообщил ТАСС Вильфанд.

По его словам, такая тёплая погода вызвана «стыком барических образований» — циклона с Запада и антициклона с Востока. Это приводит к тому, что превалируют южные ветры и погода почти на два месяца отстаёт от нормы.

Как писал NEWS.ru, синоптики сообщили, что в Москве на следующей неделе погода может побить 133-летний рекорд тепла. По данным «Метеоновостей», сейчас средняя температура воздуха на пять градусов превышает климатическую норму. В начале недели жителей региона по ночам ждут околонулевые температуры, днём будет около плюс одного — плюс трёх градусов. В конце недели волна тепла усилится. В четверг-пятницу не исключено обновление суточных рекордов температуры воздуха. Для этих дней они составляют плюс 5,3 градуса. Этот рекорд держится с 1886 года.