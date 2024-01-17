Тело загадочно погибшей летом девушки эксгумировали в Каменске-Уральском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело загадочно погибшей несовершеннолетней девушки из Каменска-Уральского эксгумировали для проведения новой экспертизы, пишет Telegram-канал Ural Mash. 16-летняя школьница пропала в августе, когда возвращалась с вокзала домой через лесополосу. По дороге она опубликовала в соцсетях шуточный пост, в котором попросила ее не убивать и не насиловать.

На следующий день девушку обнаружили мертвой в овраге в 10 метрах от дороги. На теле не нашли следов насильственной смерти, однако телефон девушки пропал. Позже выяснилось, что школьницу перед смертью преследовал велосипедист. На видео, которое опубликовал местный Telegram-канал, показан полный маршрут девушки. На кадрах также виден велосипедист, который продолжительное время ехал за школьницей. Он ехал со слишком маленькой скоростью по тому же пути, которым шла девушка, и периодически оборачивался назад.

Мужчине, оказавшимся 34-летним стропальщиком местного завода Эдуардом Голиковым, предъявили обвинения в убийстве. По данным СМИ, в признательных показаниях он рассказал, что поначалу школьница не кричала, так как не сразу поняла, что происходит. Затем она начала кричать, и он придушил ее. Обвиняемый также признался в краже мобильного телефона убитой. Проведенные экспертизы опровергли факт изнасилования и наличие алкогольных или наркотических веществ в крови погибшей.