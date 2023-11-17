Тело второго шахтера подняли из-под завалов на руднике в Забайкалье

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Спасатели подняли на поверхность тело второго шахтера, погибшего при обрушении на руднике компании «Омчак», сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю. В операции по спасению и ликвидации последствий обрушения задействовали 18 спасателей и пять единиц техники.

Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность, — отметили представители ведомства.

Трагедия произошла на Верхне-Алиинском месторождении в Балейском районе Забайкалья на горизонте 675 вертикальной выработки. Из-за обрушения пород под завалами оказались два человека, позднее одного нашли погибшим. Следственное управление СКР по Забайкальскому краю уже проводит доследственную проверку.

Ранее один человек погиб в результате обрушения кровли в шахте на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае. Во время инцидента в шахте находились 83 человека. Обрушение произошло на глубине 400 метров. До этого на шахте в Караганде произошел взрыв газометана, число погибших превысило четыре десятка человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября общенациональный траур, а генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту аварии.