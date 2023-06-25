Тело второго ребенка нашли на дне реки в Приморье

Фото: Прокуратура Приморского края

На реке Арсеньевке в Приморском крае нашли тело второго из троих пропавших детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Несовершеннолетние 24 июня отправились к водоему купаться.

Тела мальчиков 2012 и 2014 годов рождения обнаружены на дне неподалеку от места купания, — сообщили в прокуратуре.

Всего к берегу реки пришли четыре ребенка. Один из них начал тонуть, а остальные попытались его спасти, но их унесло течением. Один из несовершеннолетних смог зацепится за корягу, вышел на берег и позвонил родителям, чтобы сообщить о произошедшем.

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Уголовное разбирательство ведется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Предположительно, под водой остается тело 12-летней девочки.

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