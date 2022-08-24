Тело экс-участницы «Дома 2» нашли в реке в Петербурге «360»: тело пропавшей экс-участницы «Дома 2» Кочервей обнаружили в одной из рек Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело бывшей участницы «Дома 2» Анастасии Кочервей нашли в одной из рек Санкт-Петербурга, передает «360» со ссылкой на источники. Сообщается, что девушка пропала несколько дней назад. Опознание проведет ее мать, которую вызвали из Краснодара.

Она пропала. У нее были какие-то проблемы в Москве, насколько я подозреваю. Ее преследовал какой-то мужчина и хотел с ней расправиться, — сообщила изданию подруга погибшей.

Она также рассказала, что у покойной были проблемы с наркотиками и алкоголем. Друзья хотели с помощью телешоу собрать денег ей на лечение и даже нашли работу в соцсетях, но все сорвалось, добавила она.

Я даже не удивилась, что это произошло. Знала, что этим все закончится. <...> Несколько недель назад она выходила на связь. Тусила в Питере, выглядела нормально, — рассказала девушка.

Ранее в подмосковной Балашихе мужчина 1990 года рождения и его восьмимесячная дочь погибли, выпав из окна жилого дома. Трагедия произошла на улице Центральная. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве ребенка. Расследование контролирует прокуратура.