Тело пропавшей восьмилетней девочки нашли под Ростовом Волк: тело пропавшей в станице Ольгинской школьницы нашли в Ростовской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело восьмилетней девочки, которая пропала в станице Ольгинской Ростовской области, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Сегодня днем в станице Ольгинской пропала восьмилетняя девочка. Она пошла в магазин и не вернулась домой. <...> Еще через некоторое время тело ребенка обнаружено в лесополосе неподалеку от станицы, — подчеркнула Волк.

Как уточнила представитель МВД, девочку посадил в свою автомашину водитель эвакуатора, о чем стало известно оперативникам. Подозреваемого задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее в Челябинской области завершились поиски 14-летней школьницы, пропавшей 26 апреля, объявила пресс-служба поисково-спасательной службы региона. Тело девочки обнаружили у подножия стометровой скалы на Айских притесах у реки Ай, она разбилась. Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы добраться до жертвы инцидента.

До этого в городском поселке Мга в Ленинградской области в одной из квартир на Железнодорожной улице обнаружили тело восьмимесячного ребенка. По предварительным данным, полиция выехала туда после сообщения, что 32-летняя мать девочки не выходит на связь.