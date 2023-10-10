Тело 14-летней девочки обнаружено в багажнике машины в Уфе

Фото: СК РФ

Тело 14-летней девочки обнаружено в багажнике автомобиля ее матери в городе Уфе, сообщили в следственном управлении (СУ) СК России по Башкирии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работает руководство СУ СК, следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия и подозреваемых.

Ранее сообщалось, что фельдшер психиатрической бригады подстанции скорой помощи в Санкт-Петербурге убил восьмилетнего сына. Перед смертью мальчик позвонил матери и сказал, что «папа сошел с ума». Петербурженка попросила бабушку мальчика проведать его. Она и нашла тело ребенка на кухне. Отец при этом стоял в коридоре весь в крови и что-то бормотал.

В конце сентября труп 11-летней школьницы с пакетом на голове нашли на Кубани. Девочка лежала в ванной, а поодаль от нее нашли дезодорант. Следов насилия на теле ребенка не было. Известно, что ребенок воспитывался в полной семье вместе с сестрой.

Перед этим в городе Сатке Челябинской области 11-летний подросток умер от отека легких, после того как надышался освежителем воздуха, который украл из туалета в детском лагере.