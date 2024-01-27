Тело школьницы нашли в Башкирии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В башкирском городе Бирске найдено тело 12-летней школьницы, сообщает KP.RU. По данным издания, трагедия произошла еще 23 января. Тело девочки обнаружили вернувшиеся из магазина домой мама и бабушка. Школьница была экстренно доставлена в центральную районную больницу, однако врачи не смогли спасти ее.

Отмечается, что девочка жила вместе с мамой, которая работает медсестрой в туберкулезном диспансере, и бабушкой-пенсионеркой. Шестиклассница хорошо училась, побеждала на олимпиадах и ни с кем не ссорилась.

Как стало известно Telegram-каналу Baza, школьница в день трагедии вернулась из учебного заведения в хорошем настроении. В ее комнате после смерти нашли предсмертные записки.

Портал UFA1.RU пишет, что психологи работают с близкими и одноклассниками погибшей девочки. Выясняются причины случившегося. Отмечается, что на травлю в школе подросток не жаловалась.

Ранее тело 15-летней школьницы обнаружили в центре реабилитации подростков в Переделкино. Согласно информации Telegram-канала «МК: срочные новости», речь идет о суициде. Рядом с трупом девочки была найдена записка.

До этого на северо-востоке Москвы было обнаружено тело 11-летней девочки. Школьницу нашли около дома на Отрадной улице.