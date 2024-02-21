Тело россиянина нашли в морге после вечеринки у вернувшегося с СВО друга «Осторожно, новости»: магнитогорца нашли в морге после вечеринки у друга с СВО

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что житель города Магнитогорска в Челябинской области был обнаружен мертвым в морге после вечеринки в доме своего друга, участвовавшего в специальной военной операции и только что вернувшегося из отпуска. Его жена отметила, что погибший 34-летний мужчина был отцом троих несовершеннолетних детей и работал электрогазосварщиком уже более 10 лет, его начальники всегда высоко оценивали его работу.

В ночь на 14 февраля магнитогорец отправился в банный комплекс «Русские усадьбы», чтобы отметить возвращение своего товарища-военнослужащего. Однако на следующее утро врачи обнаружили у него травматический отек и гематомы, спасти его не удалось. Жена предположила, что гости, которые были вместе с бойцом специальной военной операции, могли жестоко избить ее мужа, передает канал.

Тем не менее следователь заявил семье, что мужчина перебрал с алкоголем и у него случился сердечный приступ. Супруга погибшего магнитогорца обратилась в прокуратуру, после чего следователь был заменен. Последний обещал тщательно расследовать обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Ранее в московском хостеле нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители организовали доследственную проверку по факту произошедшего.