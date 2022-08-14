Тело пропавшей шестилетней девочки нашли в Пермском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело шестилетней девочки, которая пропала 12 августа в Пермском крае, найдено в месте, которое неоднократно осматривали. Информацию о нахождении останков Насти Б. сообщила исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, пишет ТАСС.

По информации волонтёров Национального центра помощи детям, найдено тело девочки, ранее пропавшей в Верхнечусовских Городках в Пермском крае. Национальный центр выражает свои соболезнования родным и близким малышки, — говорится в сообщении Мизулиной.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что тело ребёнка было найдено в месте, которое не раз прочёсывали волонтёры вместе с сотрудниками полиции. СМИ предполагают, что тело малышки было подброшено на место поисков. В поисках девочки принимали участие 200 добровольцев, также в регион были направлены поисковики из Москвы.

Ранее сообщалось, что в Приморье другую пятилетнюю девочку нашли живой. Ребёнок сам вышел из леса и к тому моменту был очень голодным. Следователи полагают, что к пропаже ребенка причастен знакомый матери девочки, сейчас его разыскивают правоохранительные органы.