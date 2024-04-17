Тело пропавшего в Бурятии мальчика нашли в реке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В бурятском селе Бичура в реке обнаружили тело восьмилетнего мальчика, сообщает УМВД республики. Мальчик ушел гулять на детскую площадку 16 апреля и не вернулся. В его поисках участвовали полицейские, волонтеры и местные жители.

Розыск несовершеннолетнего завершен. Тело ребенка обнаружено в реке. Полицейскими устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, — сообщили в полиции.

Ранее в Южно-Сахалинске двое мужчин спасли девочку, которая едва не утонула в реке Владимировке. Девочка еле держалась за бревно над водоемом, пока ее подруга звала на помощь. Начальник третьего караула пожарной части № 52 Анивского пожарно-спасательного отряда Алексей Кирюшкин прибыл на место ЧП после того, как ему об этом сообщил пасынок. По словам пожарного, течение было таким сильным, что не позволяло вытащить ноги несовершеннолетней из-под бревна. Пасынок мужчины страховал его.

Ранее пятилетний мальчик утонул в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Батыр» в городе Аскарово в Башкирии. Ребенок пришел туда с мамой и ее племянником. По информации канала, он упал в воду, когда родительница отвернулась.