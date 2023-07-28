Тело пропавшего геолога найдено рядом с воронкой от взрыва в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Случайные прохожие обнаружили тело 62-летнего геолога Виктора Гуревича, ранее пропавшего без вести, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, тело было найдено в воронке от взрыва. Предполагается, что геолога могла убить ударная волна от разорвавшейся печки.

Тело ученого было найдено грибниками вечером 27 июля на берегу Большого Зеленодольского озера. Гуревич смог самостоятельно оборудовать походную баню-палатку, где установил печь. По версии следствия, взорвалась именно она. Знакомые погибшего же считают, что причиной его смерти стала детонация старого снаряда. На это могут указывать следы от осколков на деревьях.

Виктор Гуревич пошел в поход не один, а вместе с супругой Натальи. Однако у палатки были найдены лишь останки мужчины. В настоящее время ведутся поиски пропавшей без вести женщины.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге нашли живой пропавшую без вести восьмилетнюю девочку. Ее искали в течение двух дней. Впоследствии выяснилось, что девочку нашли в соседнем доме, она была напугана. По неподтвержденным следствием данным, ребенок мог быть изнасилован предполагаемым похитителем, который заманил ее в дом собакой. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.