Тело полуголой жительницы Уссурийска нашли в огромной луже

Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю

Тело полуголой 50-летней жительницы Уссурийска нашли в огромной луже на улице Раковская, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По информации канала, всплывший и раздувшийся труп обнаружил прохожий.

Amur Mash пишет, что женщина была одета в нижнее белье и футболку, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Полиция занимается поиском родственников погибшей.

Ранее в Свердловской области в лесу нашли тело 16-летней девочки, которая перед смертью опубликовала шуточный пост в соцсетях, где просила не убивать ее и не насиловать. Публикацию она сделала перед тем, как около 11 вечера пойти от железнодорожной станции через лес домой. На следующий день ее нашли мертвой в овраге в 10 метрах от дороги.

До этого жительница Приморского края попыталась убить своего сына, пока он спал. Весь процесс она сняла на видео и отправила своей подруге, которая позднее обратилась в полицию. Предполагается, что мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она собиралась закончить начатое, но ее вовремя остановили оперативники. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.