Тело пациента полтора месяца пролежало в подсобке петербургской больницы

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Сотрудники Мариинской больницы Санкт-Петербурга обнаружили тело пациента в подсобном помещении, сообщает издание aif.ru. По его данным, останки 41-летнего уроженца Тувы Айдыса Чындыгыра пролежали в подсобке полтора месяца. В медицинском учреждении считали, что он сбежал из нефрологического отделения, в котором лежал с больными почками. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг обратился в Следственный комитет с просьбой расследовать это происшествие.

Источники издания утверждают, что Чындыгыру стало плохо 16 декабря, его доставили в отделение Мариинской больницы на машине скорой помощи. На следующий день стало известно о пропаже мужчины. Сестра погибшего утверждает, что ее брата якобы выписали на следующий день за нарушение правил содержания. Сами сотрудники больницы же заявили, что он сбежал из медучреждения утром 17 декабря. В конце января тело мужчины было найдено в подсобном помещении. Сестра Чындыгыра отмечает, что в заключении патологоанатома не указано ни время, ни точная причина смерти.

Мы куда только не писали, кому только не писали, не обращались, вели поиски по Санкт-Петербургу. Все силы истощены. Экспертизу тела провели, причина смерти не установлена. От тела ничего не осталось, — рассказала она.

На трагедию отреагировал глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. Он призвал главу Следственного комитета Александра Бастрыкина организовать проверку по факту случившегося. Омбудсмену по правам человека в Туве Александру Адыгбаю также поручено взять ситуацию на контроль.

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