Тело обвиняемого по делу о госизмене нашли в СИЗО В СИЗО Амурской области найден мертвым фигурант дела о госизмене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фигурант дела о госизмене Сергей Яценко найден мертвым в СИЗО-1 Благовещенска, сообщает русская служба BBC со ссылкой на близких погибшего. По версии администрации тюрьмы, он покончил с собой.

О гибели Яценко близким сообщили еще 8 ноября. Отмечается, что с февраля мужчина находился в изоляторе Владивостока, однако полтора месяца назад его перевели в Благовещенск.

В распоряжении издания есть его свидетельство о смерти. У мужчины остались жена и трое детей от двух браков. За две недели до гибели Яценко связывался с матерью, она, по словам источников издания, не увидела причин тревожиться за его жизнь.

По данным Telegram-канала Baza, дело в отношении Яценко возбудили 13 февраля 2023 года. Согласно версии следствия, он в период с января по июнь 2022 года передавал спецслужбам Китая секретные сведения о ядерном вооружении России.

28 ноября СМИ сообщили, что предприниматель Сергей Кузнецов покончил с собой в камере следственного изолятора в Москве. Позже его супруга подтвердила, что мужа не привезли на очную ставку из-за его суицида. Следствие исключает версию об убийстве экс-бойфренда балерины Анастасии Волочковой.

Сама артистка заявляла, что бывший бойфренд, с которым она встречалась несколько лет назад, был позитивным человеком и очень любил свою жену. Не верится, что он покончил с собой, добавила она.