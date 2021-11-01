Уголовное дело возбудили после появления тела женщины у мэрии Тимашевска

Прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело после проверки информации о появлении тела умершей женщины у мэрии города Тимашевск. Оно касается местного бюро судмедэкспертизы. Об этом пишет РИА Новости.

Ведомство предварительно установило , что мужчина получил направление участкового и привёз судмедэкспертам тело родственницы, чтобы установить причины смерти. Тем не менее, бюро сначала отказалось принять его, сославшись на выходной день и отсутствие ответственного.

В результате, прокуратура внесла представление начальнику краевого бюро об устранении причин и условий произошедшего и недопущения подобного. Если аналогичные действия повторятся, бюро может ожидать наказание.

Ранее в Краснодарском крае родственники умершей женщины принесли её труп к зданию администрации. Из-за отсутствия денег они не смогли транспортировать её в морг. Стоимость услуг по перевозке тела в морг в Тимашевске составляет семь тысяч рублей. Для многих местных это неподъёмная сумма.