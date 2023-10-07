РЕН ТВ: в Петербурге из реки Глухарки выловили тело мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели достали тело 30-летнего мужчины из реки Глухарки на севере Санкт-Петербурга, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Сейчас труп обследуют судмедэксперты. Они устанавливают причины и обстоятельства смерти мужчины. Его личность не раскрывается.

Накануне днем местная жительница увидела тело мужчины в реке у дома на Шуваловском проспекте и сообщила об этом в полицию. По информации телеканала, впоследствии эксперты обнаружили следы кровоизлияния на лице умершего.

Сейчас труп находится в морге на экспертизе, — сказал собеседник телеканала.

Ранее в Санкт-Петербурге фельдшер психиатрической бригады подстанции скорой помощи убил восьмилетнего сына в квартире на Софийской улице. Перед гибелью мальчик позвонил матери и сказал, что «папа сошел с ума». Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

До этого стало известно, что подросток убил отца в Тюменской области из-за опасений за свою мать. Выпившие супруги поссорились, после чего мужчина обвинил жену в неверности и попытался ударить. 14-летний школьник застрелил отца на глазах у матери и двоюродного брата, который сообщил в полицию о произошедшем.