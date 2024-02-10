Тело мужчины достали из реки в Ленобласти Тело мужчины обнаружили в реке Святке в Ленинградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели достали тело мужчины из реки Святки в районе города Отрадного в Ленинградской области, сообщили в региональной аварийно-спасательной службе. Как отмечается, погибшего нашли в ночь на 10 февраля, тело передали полиции.

Сегодня ночью <...> в реке Святке в районе города Отрадного обнаружено тело неизвестного человека. Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции, — говорится в сообщении.

В конце января в собственной машине нашли тело российского актера кино и сериалов Алексея Сдобнова. Как рассказала его супруга, у мужчины была острая сердечная недостаточность. Он умер, не доехав до дома.

Позже сообщалось о найденных в одной из квартир на Дубнинской улице в Москве телах трех мужчин. Правоохранители не нашли на трупах видимых следов телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тем временем в Санкт-Петербурге жители многоэтажки на бульваре Александра Грина нашли пропавшего соседа по трупному запаху. Отмечается, что 40-летнего мужчину давно никто не видел. Как оказалось, он покончил с собой и долгое время пролежал в своей квартире на 14-м этаже. Вскоре соседи почувствовали неприятный запах.