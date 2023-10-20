Тело младенца обнаружили в мусорном баке в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завернутое в плед тело младенца обнаружили в мусорном баке в Балашихе, сообщает СК России по Московской области в своем Telegram-канале. На месте работают следователи, возбуждено уголовное дело.

19 октября 2023 года около 12 часов дня местным жителем в одном из мусорных контейнеров города Балашихи в завернутом пледе обнаружен младенец мужского пола без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае скончался 1,5-месячный ребенок, отравившийся парами ядовитых таблеток, которыми травил грызунов отец семейства. После случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава регионального ведомства взял его под личный контроль.

Трагедия произошла в минувшие выходные в станице Новолеушковской Павловского района. Вечером 2 сентября 28-летний глава семьи разбросал таблетки от грызунов в помещениях жилого дома. На следующий день члены семьи почувствовали недомогание, вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали. Однако 4 сентября малыш скончался.

До этого сообщалось, что в Тульской области многодетная 21-летняя мать задушила своего двухмесячного ребенка. По данным следствия, она перекрыла дочери нос и рот ладонью, отчего та умерла на руках у матери.