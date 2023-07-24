Тело младенца обнаружили в кустах в Калининграде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело младенца было обнаружено 24 июля на Киевской улице в Калининграде, сообщает СУ СК по Калининградской области. Причина смерти новорожденного мальчика пока не установлена, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Утром 24 июля текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Киевской в Калининграде жителями обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола, — говорится в сообщении.

Ход доследственной проверки контролируется руководителем СУ СК России по Калининградской области Дмитрием Бочаровым, добавили в ведомстве.

По данным издания KGD.ru, труп мальчика лежал в кустах, его обнаружил случайный прохожий.

Ранее житель города Бийска Алтайского края обнаружил тело новорожденного младенца в яме уличного туалета. Причины смерти ребенка на данный момент не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство новорожденного». Обстоятельства трагедии выясняются.

До этого 11-летнюю девочку нашли убитой в Челябинской области. На теле ребенка обнаружили множество ножевых ранений. В убийстве заподозрили отца подруги. СМИ писали, что предполагаемый убийца принимал участие в поисках школьницы и что в день перед убийством выпил несколько бутылок пива, хотя знал, что ему категорически противопоказан алкоголь.