Тело механика теплохода обнаружили на реке в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело мужчины, работавшего механиком на теплоходе, обнаружили на реке Луге в Ленинградской области, сообщает телеканал «78». По его данным, судно прибыло в российский регион 4 января.

По предварительной информации, мужчина до момента смерти находился в состоянии алкогольного опьянения. Он мог погибнуть от падения на лед с теплохода. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что двое малолетних детей оступились и провалились под лед на реке Городне в селе Киверичи Тверской области. Четырехлетнего мальчика спас очевидец, семилетнюю девочку спасти не удалось, ее тело до сих пор не найдено.

Также сообщалось, что в Саратовской области спасатели достали из воды тело мужчины, погибшего в автомобиле, провалившемся под лед на реке Волге. На водоеме произошло два схожих инцидента. В первом случае автомобиль провалился под лед недалеко от города Маркса. Там двое пострадавших сумели выбраться на крышу авто и дождаться спасателей. Второй случай произошел около райцентра Ровное. В настоящее время в Саратовской области действует запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.