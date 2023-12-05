Тело годовалого ребенка с ножевым ранением нашли в Туле

Фото: Денис Бочаров/NEWS.RU

Тело годовалого мальчика с ножевым ранением нашли в квартире в Туле, сообщило СУ СК по региону. Там отметили, что ребенок был найден в квартире, расположенной в Ленинском районе.

Следствием установлено, что 4 декабря 2023 года в квартире, расположенной в Ленинском районе, обнаружено тело малолетнего мальчика 2022-го рождения с ножевым ранением. Подозреваемый в совершении убийства установлен, — отметили в СК.

Telegram-канал SHOT сообщил, что подозреваемым оказался отец ребенка. По предварительным данным, после совершения преступления он сбежал в поля, где его и задержали правоохранители. Канал уточнил, что мужчина страдал от серьезного психического заболевания. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Подозреваемого отправили в больницу, позже следователи планируют его допросить.

Ранее следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело об убийстве по факту смерти ребенка и его матери. Малыша нашли в ванной комнате квартиры жилого дома в Индустриальном районе краевого центра, а его мать — во дворе. На теле пятилетнего ребенка были найдены признаки насильственной смерти — у него было перерезано горло.

До этого следователи СК РФ по Удмуртской Республике задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственных детей. По данным правоохранителей, задержанный зарезал семилетнего сына и трехлетнюю дочь из-за неприязни к жене, с которой находился в процессе развода.