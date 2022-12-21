Тело девятиклассницы нашли под окнами многоэтажки в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Ударников обнаружили тело девятиклассницы, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О трагедии сообщила тетя погибшей. Сотрудники полиции обнаружили в квартире девушки предсмертную записку, которую она оставила родственникам. По факту случившегося организована проверка.

О трагедии в экстренные службы сообщила тетя погибшей. Что могло послужить причиной — неизвестно. Семья девочки полная и благополучная. Мама — экономист, папа — блогер и музыкант, у них осталось две дочери младшего возраста, — передает издание.

10 декабря пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа в Москве на улице Говорова. Девочка доставлена в больницу. По основной версии, произошел несчастный случай.

Ранее в подмосковных Люберцах годовалый ребенок выпал из окна 14-го этажа и чудом спасся, зацепившись за кондиционер. Поднял малыша его отец, для этого мужчине пришлось спуститься на уровень 12-го этажа и удерживать своего сына до тех пор, пока его через окно не впустили соседи. В результате инцидента ребенок сломал плечо.