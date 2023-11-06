Тело девочки-подростка обнаружили в педколледже в Якутии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Якутии расследуют гибель девочки-подростка, тело которой было обнаружено в общежитии педколледжа, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Саха. Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ По данным следствия, поздно вечером 5 ноября 2023 года в селе Намцы в общежитии педагогического колледжа обнаружено тело несовершеннолетней 2008 года рождения, — говорится в сообщении.

Полиция осмотрела место происшествия и изъяла интересующие следствие предметы. Назначены судебно-медицинская и другие экспертизы для установления причин и обстоятельств гибели подростка.

Ранее на северо-востоке Москвы обнаружили тело 11-летней девочки. Школьницу нашли рядом с домом на улице Отрадной. По предварительной версии, причиной смерти стало самоубийство.

В Приморье ранее нашли тело 11-летнего школьника, который покончил с собой. Мальчика нашли у него дома. По факту доведения несовершеннолетнего до самоубийства возбуждено уголовное дело.