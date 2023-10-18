Тело без конечностей нашли в Ленобласти

Фото: t.me/prok_lenobl

В Выборгском районе под Санкт-Петербургом обнаружили тело без конечностей и головы, сообщает Telegram-канал «78». По его данным, находку засняли в реке Перовка. Судя по кадрам, мужское туловище застряло в ветвях на берегу.



Как пишет канал, недавно в этом же районе обнаружили человеческую руку. Предположительно, обе части тела раньше принадлежали одному человеку, добавил канал.

Ранее 18 октября Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что человеческая рука найдена на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. По предварительной версии, она могла принадлежать человеку, сбитому большегрузным автомобилем. Рядом с местом находки видны свежие следы крови. При этом отсутствуют следы ДТП, а на отбойниках нет повреждений.

Эксперты рассматривают ряд версий произошедшего. По одной из них, человек, которому принадлежала рука, был сбит фурой, после чего его тело упало в реку.

До этого Telegram-канал «78» писал, что две пары погибли в Санкт-Петербурге при схожих обстоятельствах. По его данным, рядом с телами скончавшихся находили пакетики с неизвестным веществом. Так, в Шушарах молодая женщина на четвертом месяце беременности перестала выходить на связь с близкими, позже ее с молодым человеком нашли мертвыми. Аналогичная ситуация произошла в Калининском районе Петербурга.