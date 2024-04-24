Телеведущему в России вынесли приговор за мошенничество СК: телеведущий Гуревич получил условный срок за мошенничество при награждении

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Телеведущий в Красноярске и директор ООО «Современное производство» Максим Гуревич получил условный срок за мошенничество в особо крупном размере при организации церемонии награждения одаренных детей, сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Также обвинительный вердикт вынесен его заместителю. Во время следствия они полностью возместили ущерб.

Приговором суда Максиму Гуревичу назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно, его заместителю Екатерине Романюк три года лишения свободы условно, — говорится в сообщении.

По версии следствия, подсудимые руководили субподрядной организацией, которая должна была организовать торжественную церемонию награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта. На это было выделено 3,5 млн рублей. Два из них они присвоили. В Министерство спорта Красноярского края были представлены фиктивные договоры и отчеты.

Согласно данным товароведческой судебной экспертизы, стоимость одного подарка составляла около 200 рублей в виде коробки конфет, при этом по договору стоимость подарка составляла 1560 рублей, — уточнили в ведомстве.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал виновными двух предпринимателей, которые обвинялись в хищении 550 млн рублей у оборонного предприятия в Московской области. Речь о средствах, предназначавшихся для модернизации производства.