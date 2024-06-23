Телесюжет об избиении участника СВО обернулся уголовным делом СК России возбудил уголовное дело после эфира об избиении участника СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СК РФ возбудил уголовное дело после выхода в эфире федерального канала сюжета об избиении участника СВО. Инцидент произошел в городе Александров Владимирской области. Группа молодых людей нанесла телесные повреждения участникам специальной военной операции, говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, в ночное время 12 мая 2024 года возле одного из клубов в городе Александров группа молодых людей, размышляя о хулиганских побуждениях, проявила явное неуважение к обществу, что вызвало телесные повреждения участников военной операции, — уточнили в ведомстве.

По поручению руководителя следственного управления инициирована передача материалов проверки органов внутренних дел в производстве следователей региональных СК РФ. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В настоящий момент в отношении одного из задержанных фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения. Также принимаются меры по установлению других участников преступления.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после заявления участника СВО из Новосибирска об избиении школьником его несовершеннолетней дочери. По факту обращения начата проверка.