Telegram-каналы Курской области сообщили о стрельбе на границе с Украиной

Фото: Министерство обороны Украины

Telegram-каналы Курской области сообщили о стрельбе и взрывах на границе с Украиной. Соответствующие сообщения размещены в интернете, они иллюстрируются видеороликами.

На происходящее уже отреагировал губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, стрельба и взрывы связаны с выполнением российскими военными боевых задач на границе региона с Сумской областью.

Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие, — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Накануне губернатор Курской области раскрыл подробности утреннего обстрела ВСУ приграничного посёлка Тёткино в Глушковском районе. Населённый пункт обстреляли из миномётов, выпустив более 20 мин.