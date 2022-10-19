«112» назвал новую версию крушения Су-34 в Ейске Telegram-канал «112»: причиной крушения Су-34 в Ейске могло стать столкновение с птицами

Фото: Krasnodar Region Administration/via Globallookpress.com/Global Look Press

Telegram-канал «112» сообщил, что причиной крушения Су-34 в Ейске могло стать столкновение с птицами. По данным канала, после катастрофы на взлётной полосе военного аэродрома были обнаружены мертвые чайки. В Минобороны причиной катастрофы назвали именно возгорание одного из двигателей.

Согласно данным канала, руководитель полётов увидел пламя сразу после взлёта и уточнил у экипажа, как проходит полет: пилоты подтвердили, что все хорошо, но через несколько секунд пламя усилилось и самолёт начал падать. По данным «112», сперва у самолета отказал правый двигатель, из-за чего Су-34 отклонился от курса взлёта, а потом перестал работать левый двигатель.

Сейчас приоритетная версия падения истребителя — столкновение с птицами, — говорится в сообщении канала.

После падения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске было возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). На аэродроме вылета изъяты образцы топлива и необходимая документация. Допрашиваются летчики самолета и персонал аэродрома. С места крушения самолета изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы.

Следственный комитет полагает, что причиной падения стала техническая неисправность.

Вечером 17 октября Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во двор многоэтажного жилого дома. Его пилоты успели катапультироваться. Погибли 15 человек, под наблюдением в больницах находятся 23 человека.