Телефонных мошенников задержали со стрельбой в Тюмени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени со стрельбой задержали телефонных мошенников, которые приехали за деньгами, но были встречены сотрудниками полиции, сообщает Telegram-канал Baza. Стражей порядка вызвала местная жительница, сообщившая о звонке неизвестных, которые сказали, что ее родственник стал виновником ДТП, предложив заплатить 970 тысяч рублей, чтобы он не попал в тюрьму. Договорились, что курьеры подъедут за оговоренной суммой к ее подъезду, где жуликов уже поджидали правоохранители.

За деньгами к женщине приехали сразу трое курьеров. Один из них, которому оказалось 19 лет, ударил полицейского в лицо и попытался сбежать. Оперативник достал личный травматический пистолет и произвел один предупредительный выстрел, но это не подействовало. Тогда сотрудник выстрелил в спину беглеца, попав в область правой лопатки и правой почки.

Другой полицейский в этот момент задерживал второго 19-летнего курьера. Он не стал оказывать сопротивления, в отличие от сверстника, которому помимо подозрений в мошенничестве также грозит уголовное дело о нападении на правоохранителя. Третьему злоумышленнику удалось скрыться.

Ранее в ВТБ рассказали, что мошенники начали вовлекать россиян в схемы по обналичиваю украденных средств. Для таких целей вербуют как правило взрослых и пожилых людей, которым предлагают устроиться на «работу по поиску преступников», и начинают переводить на их счет похищенные средства под видом «спасенных».