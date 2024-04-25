Телефон бортпроводника оплавил пол самолета «Авиаторщина»: телефон бортпроводника «Уральских авиалиний» оплавил пол самолета

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Телефон бортпроводника оплавил пол на борту «Уральских авиалиний», информирует Telegram-канал «Авиаторщина». По его данным, самолет совершал рейс Хабаровск — Екатеринбург.

Как пишут авторы канала, инцидент произошел 23 апреля, самолет, на борту которого было 145 пассажиров и шесть членов экипажа, планировал совершать посадку. В публикации уточняется, что незадолго до посадки у мобильного гаджета одного из бортпроводников начал вздуваться аккумулятор. «Авиаторщина» пишет, что телефон было решено положить на пол, в результате чего покрытие оплавилось, после этого устройство поместили в контейнер и залили водой.

По данным канала, возгорания и задымления в салоне не случилось, через полчаса самолет благополучно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о возгорании самолета на территории аэродрома Бельбек. Чиновник уточнил, что при посадке воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелось. Развожаев призвал сохранять спокойствие и заявил о работе пожарных на месте инцидента. Очевидцы, в свою очередь, обратили внимание на широкий черный столб дыма. Перед этим местные жители услышали взрывы.