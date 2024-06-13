Тела троих взрослых и младенца нашли на месте пожара в Подмосковье Трое взрослых и младенец погибли при пожаре на даче в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трое взрослых и младенец погибли при пожаре на дачном участке в подмосковном Волоколамске. По факту смерти четырех человек возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

13 июня 2024 года в дачном доме, расположенном по улице Калининская Волоколамского городского округа произошло возгорание. После тушения пожара обнаружены обгоревшие тела троих взрослых и 3-месячного младенца, – сказано в сообщении ведомства.

Следователи и криминалисты с участием специалистов уже провели осмотр места происшествия. Причина пожара станет известна после экспертизы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на улице Калининской поступило в 02:38. Ликвидировать его удалось в 05:18. На месте работали три единицы техники и 11 человек.

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