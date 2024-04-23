Тела троих детей нашли в шкафу после пожара в Бурятии В Бурятии трое детей спрятались во время пожара в шкафу и погибли

Трое детей погибли при пожаре в бурятском селе Тресково, сообщает пресс-служба МЧС. Тела малышей в возрасте одного, двух и четырех лет нашли в шкафу частного дома, где они пытались спрятаться от дыма.

В селе Тресковое горел жилой дом. Со слов очевидцев, внутри находились дети. В задымленном помещении пожарные обнаружили в шкафу детей 1 года, 2 и 4 лет. Малыши пытались спрятаться от огня и дыма, — сообщили в МЧС.

26-летняя мать погибших была в состоянии алкогольного опьянения и спала, но ее успел спасти сосед, передает телекомпания АТВ. Отец детей был на работе, а десятилетний брат — в школе. Пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения с огнем.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Чтобы уточнить причину возгорания, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

Дым, распространявшийся из дома, заметил сосед. Далее он помог матери детей выбраться из горящего дома. О том, что в доме остались дети, мать не сообщила. Уже после тушения возгорания тела троих детей были обнаружены пожарными в шкафу, — сообщили в Следкоме.

Ранее жители подмосковного Дмитрова спасли женщину и ее кота из горящей квартиры. Под окнами горящей квартиры они растянули плед.