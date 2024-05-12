Тела еще двух погибших извлекли из-под завалов многоэтажки в Белгороде

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Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Спасатели достали из-под завалов тела еще двух погибших при обрушении подъезда многоэтажного дома в Белгороде в результате атаки ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС. Таким образом, общее число погибших достигло четырех человек.

К сожалению, еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде, — сказал представитель ведомства.

Ранее спасателям удалось вызволить из-под завалов 16 белгородцев. Речь идет о жителях многоквартирного дома, который 12 мая обрушился в результате атаки ВСУ. Сотрудники МЧС проводили «минуту тишины». Так они слышали пострадавших граждан.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт в Белгороде является еще одним кровавым звеном в цепочке преступлений украинских властей. По ее словам, за этим кроется почерк преступной группировки украинского лидера Владимира Зеленского.

Минобороны РФ сообщило, что 12 мая ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 мск. Массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».