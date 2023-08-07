Тела еще двух человек нашли под Херсоном после прорыва Каховской ГЭС ТАСС: число жертв после прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 57 человек

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Последствия прорыва Каховской ГЭС

В Херсонской области спасатели обнаружили тела еще двух человек, которые погибли в результате прорыва Каховской ГЭС и разрушения дамбы Каховского водохранилища, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Общее число жертв на сегодняшний день составляет 57 человек.

Найдены тела еще двух погибших про прорыве ГЭС, таким образом, число погибших выросло до 57 человек, — уточнил собеседник агентства.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Взрывом были повреждены задвижки, после чего начался неконтролируемый сброс воды. В результате в Новой Каховке ее уровень поднялся до 12 метров. По последним данным, погибли 57 человек, 175 госпитализированы. Подтопленными остаются около двух тысяч домов. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS. По словам российского лидера, Москва не заинтересована в подрыве ГЭС, поскольку это повлекло за собой тяжелые последствия для территорий, которые находятся под российским контролем.

Позднее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что откачка воды и расчистка территорий после разрушения Каховской ГЭС займет еще несколько недель. Он отметил, что это лишь первоначальный этап устранения последствий произошедшего. По слова Сальдо, работы много и она не прекращается ни днем, ни ночью. В настоящее время вода остается в низинных местах, где отсутствует естественный сток и где не ожидается ее схода или высыхания. Сальдо подчеркнул, что и в будущем останутся здания и инфраструктура, полностью испорченные водой, а также разрушенная плотина.