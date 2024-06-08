Тела еще двоих человек извлекли из-под завалов дома в Луганске Пасечник: тела еще двоих человек извлекли из-под завалов дома в Луганске

Фото: t.me/mchs_official*

Из-под завалов в Луганске извлечены тела еще двоих погибших, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. Работы на месте ракетного удара со стороны ВСУ продолжались на протяжении всей ночи. Число пострадавших увеличилось до 60 человек.

Работы на месте вчерашнего ракетного удара по Луганску продолжались всю ночь. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек, — написал он.

По его словам, сейчас сотрудники профильных ведомств восстанавливают тепловой контур домов, налаживают водо- и электроснабжение. Пострадавшие в результате трагедии находятся в пунктах временного размещения, им помогают медики и психологи.

8 июня МЧС сообщили, что спасатели уже разобрали конструкции до первого этажа и приступили к подвальным поведениям.

Ранее в результате украинского обстрела в Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома. Как заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, атаки на Луганск и Белгород со стороны Вооруженных сил Украины носят террористический характер.