Тела двух девочек и мужчины обнаружили на месте пожара на Урале МЧС: тела двух девочек и их деда нашли на месте пожара в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тела двух детей и мужчины обнаружили на месте пожара в первоуральском поселке Кузино, сообщили в СУ СК России по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

14 июня 2024 года в следственный отдел по г. Первоуральску СУ СК России по Свердловской области поступила информация об обнаружении тел трех человек в ходе тушения пожара в частном доме в поселке Кузино. По поступившей информации, погибшими оказались мужчина и две малолетние девочки, — говорится в сообщении.

В областном управлении МЧС сообщили, что сгорел дом на улице Пролетарской. Сгорели надворные постройки, кровля и автомобиль Chevrolet Cruze, повреждены стены, перекрытие и домашнее имущество. Площадь пожара составила 147 квадратных метров. По данным ведомства, на месте возгорания обнаружены тела девочек пяти и семи лет, а также их дедушки.

Девочек привезли на лето к бабушке с дедушкой, — отметили в региональном управлении МЧС России.

Ранее трое взрослых и младенец погибли при пожаре на дачном участке в подмосковном Волоколамске. По факту смерти четырех человек возбуждено уголовное дело. На месте работали три единицы техники и 11 человек.