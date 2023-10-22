Тела двоих мужчин нашли на пепелище частного дома в Башкирии

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Тела двоих мужчин нашли на пепелище частного дома в селе в Белорецком районе Башкирии, пожарные боролись с огнем 40 минут, сообщает региональное МЧС в Telegram-канале. На место ЧП прибыли также следственно-оперативная группа и дознаватель, которые выясняют причины произошедшего.

В МЧС Башкортостана поступило сообщение от жителей с. Верхний Авзян, что по ул. Рудная открытым пламенем горит дом. На место прибыли пожарные Госкомитета РБ по ЧС. Через 40 минут пожар был потушен. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены погибшие мужчины 1962 и 1983 г. р. — говорится в сообщении.

В начале октября в частном доме в Благовещенске двое малолетних детей погибли при пожаре. Одному из них было три года, другому — четыре. Их тела обнаружили спасатели.

В Люберцах двое малолетних детей также скончались в результате пожара в частном доме. ЧП произошло в поселке: мать вышла из дома к соседке, оставив четырехлетнего ребенка с двухлетним малышом. Вернувшись, она обнаружила своих детей без признаков жизни.

Ранее под Арзамасом в Нижегородской области погибла семья из пяти человек, включая троих детей. Пожар тушили 40 спасателей, было задействовано 15 единиц техники.