Тела девяти погибших на Ключевской сопке эвакуировали

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края

Тела восьми туристов и одного гида, погибших на Ключевской сопке, эвакуировали, передает РИА Новости со ссылкой на краевое правительство. Сегодня же их доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы

Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что спасатели эвакуировали с Ключевского вулкана троих пострадавших — двух туристов и гида. У последнего диагностировано обморожение конечностей, его госпитализировали в краевую больницу.

Группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку 3 сентября. Один из проводников обратился за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты. Еще один альпинист потерял сознание, гид сломал ногу. В понедельник, 5 сентября, число погибших увеличилось до девяти человек.

Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил два уголовных дела: причинение смерти по неосторожности двум или более лицам и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Офис организовавшей смертельную экспедицию турфирмы «Экстрим тайм» закрылся, ее директор задержан.