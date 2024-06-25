На месте пожара в подмосковном Фрязино нашли тела Тела четырех человек нашли на месте пожара в подмосковном Фрязино

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Тела четырех человек нашли в здании НИИ «Платан» после пожара в Фрязино Московской области, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Их пол и личности устанавливаются.

На седьмом этаже обнаружены тела четырех человек. В настоящее время устанавливаются их пол и личности, — рассказал собеседник агентства.

Пожар в Фрязино начался днем 24 июня. Площадь составила 5 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен третий уровень сложности. На момент возгорания внутри здания находились девять человек, одного из которых удалось спасти. По предварительным данным, восемь человек погибли, двое выпрыгнули из окна.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что из горящего в подмосковном Фрязино здания научно-исследовательского института «Платан» спасли одного человека, он отравился дымом и находится в реанимации. Открытые очаги возгорания тушить будут еще долго, только с утра удастся выяснить причину пожара, отметил он.

По данным ГУ МЧС Московской области, открытое горение в нежилом здании во Фрязино было ликвидировано в 21:46. Локализация горения на площади 5 тысяч квадратных метров произошла в 19:43. О возгорании, произошедшем по адресу: ул. Заводской проезд, 2, стало известно в 14:39. К тушению пожара привлечены 53 единицы техники, 139 человек, в том числе от МЧС России — 24 единицы техники, 60 человек.