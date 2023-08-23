Тела бизнесмена и его сына обнаружены в коллекторе в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рыбак из села Чулок Воронежской области обнаружил тела двух человек в коллекторе, сообщает Telegram-канал SHOT. Приехавшие на место происшествия спасатели вытащили их с глубины трех метров. Выяснилось, что погибшими являются 46-летний бизнесмен из Бутурлиновки и его 18-летний сын.

В ходе осмотра тела сотрудники правоохранительных органов не обнаружили признаков насильственной смерти. Предполагается, что мужчина и подросток скончались в результате отравления сероводородным газом. Однако как они оказались в коллекторе остается загадкой, так как попасть туда можно лишь через специальное отверстие, присыпанное землей. Следователи считают, что погибшие могли спуститься в коллектор из интереса.

20 августа в коллекторе реки Неглинки в Москве погибла группа туристов из восьми человек. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, спуск в коллектор был самоорганизованным. Одним из погибших оказался гид, который проводил экскурсию по подводным рекам для туристов. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали организаторов смертельной экскурсии. Ими оказались Никита Дубас и Александр Ким. Им предъявлены обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.