Военная техника ЧВК «Вагнер» вошла в Липецкую область Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении военной техники ЧВК «Вагнер»

Фото: orchestra_w/t.me

Техника ЧВК «Вагнер» передвигается по Липецкой области, принимаются меря для обеспечения безопасности населения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. В связи с этим он рекомендовал жителям по возможности оставаться в домах и отказаться от поездок на транспорте. По словам главы региона, он и представители всех региональных ведомств с ночи находятся в оперштабе.

По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения, — написал он.

Он добавил, что сбоев в работе критической инфраструктуры нет.

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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявил, что попытка раскачать общество и разжечь огонь братоубийственной гражданской войны в России провалилась. По его словам, попытка вооруженного мятежа является преступлением, которое невозможно оправдать былыми заслугами.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, происходящие в России события являются настоящим военным мятежом и ножом в спину. Он также призвал все силовые структуры и гражданское население сплотиться вокруг президента.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с бизнесменом Евгением Пригожин вошли в Ростовскую область и заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигаются вооруженные люди без опознавательных знаков, а на границах города возведены блокпосты. Кроме того, бойцы «Вагнера» установили противотанковые мины на въезде в Ростов.