Техник упавшего на Ставрополье вертолета найден живым

Фото: СК РФ/РИА Новости

Техник упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 тоже найден живым, сообщили в пресс-службе Предгорного муниципального округа. Ранее был обнаружен пилот вертолета. Отмечается, что пассажиров на борту не было. Жизни летчика и техника ничего не угрожает, передает ТАСС.

Найден экипаж вертолета из двух человек (пилот и техник), пассажиров там не было. Оба живы, здоровы, — сообщил собеседник агентства.

24 августа вертолет Ми-2 потерпел крушение в районе хутора Шести в Предгорном районе Ставропольского края. После удара о землю машина загорелась, от нее загорелась сухая трава на участке фермерского хозяйства. Пилота вертолета не смогли сразу найти. Пожар на месте крушения, достигший площади в два гектара, уже локализовали.

Ранее стало известно, что 15 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на проезжую часть в Серпуховском районе в деревне Новинки. У самолета отказал двигатель. Пострадавших не было. Очевидцы рассказали, что недалеко от места падения находится частный аэродром и подобный инцидент уже второй за лето.