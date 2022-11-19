ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут после взрыва газопровода

Фото: gtenergo.ru

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что теплоэлектроцентраль города Всеволжска перевели с газа на мазут для бесперебойной подачи тепла. Ранее рядом с ТЭЦ произошел взрыв, в результате чего участок магистрального газопровода загорелся.

Давление на магистральном газопроводе снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла, — сообщил Дрозденко.

По словам губернатора, пострадавших в результате инцидента нет. Спасатели приступили к локализации очага возгорания.

Ранее очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени в Всеволожском районе Ленинградской области. Местные жители сообщили, что в момент происшествия стены и окна их домов задрожали.

Граждане указывают, что ЧП произошло возле поселка Янино-1. По информации властей, тушение огня ведется силами сразу нескольких бригад спасателей. По информации Mash, очевидцы сообщили в экстренные службы о взрыве газопровода, расположенного в поселке Бернгардовка.