ТЭЦ-2 загорелась в Ижевске МЧС по Удмуртии сообщило о возгорании на ТЭЦ-2 в Ижевске

Фото: vk.com/gumchspour

Пожар произошел на ТЭЦ-2 в Ижевске, загорелись трансформаторы и масла, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии. Возгорание происходит на открытой местности, для тушения используют пенную подушку. В ликвидации ЧП задействованы 52 спасателя и 16 единиц техники.

В 12:19 поступило сообщение о возгорании на ТЭЦ-2 города Ижевск. По прибытии пожарных расчетов было обнаружено открытое горение трансформатора и масла. Возгорание происходит на открытой местности. В 12:41 объявлена локализация, — сообщили в удмуртском МЧС.

В сообщении на сайте МЧС Удмуртии указали, что угрозы отключения электроэнергии на объектах в Ижевске нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Видео с кадрами пожара в районе ТЭЦ-2 на Воткинском шоссе появилось в социальных сетях.

Также 14 марта в Ижевске прорвало трубу на улице Холмогорова, в связи с аварией в районе ЧП временно закрыли проезд автомобилей. Ремонтная бригада уже локализовала прорыв, передает «КП — Ижевск». В «Ижводоканале» рассказали, что на участке, по которому проходят две трубы, повредился чугунный водопровод.

Ранее на ТЭЦ в Новокузнецке обнаружили взрывоопасную промышленную шашку. В управлении Росгвардии по Кузбассу сообщили, что небезопасную находку обнаружили на конвейерной ленте для подачи угля. Уничтожение шашки показали на видео.