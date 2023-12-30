Театры приостановили работу в Белгороде

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Театры Белгорода отменили представления и спектакли после обстрела города. В том числе на сайте Театра имени Щепкина на афише не представлено ни одной постановки. Отменен и детский спектакль, запланированный на сегодня.

Спектакль «Необычайные приключения Маши и Вити» в 17:00 сегодня отменен! По возврату денег за билеты опубликуем дополнительное объявление. Берегите себя, — говорится в сообщении пресс-службы.

Белгородский государственный театр кукол сообщил, что все спектакли, запланированные на 31 декабря, отменяются. Посетить новогоднее представление можно будет в другой день, по ранее приобретенным билетам.

Днем 30 декабря отменили массовые праздничные мероприятия в граничащем с Украиной Россошанском районе Воронежской области. Это сделали с целью обеспечения безопасности.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем 30 декабря. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. В ведомстве указали, что российские средства ПВО перехватили ракеты и большую часть снарядов.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате произошедшего погибли 14 человек, трое из которых дети. Ранения получили еще 108 граждан.

Россия запросила заседание Совбеза ООН по факту произошедшего. Оно состоится 31 декабря в 00:00 по московскому времени. Члены ООН не смогли собраться раньше по техническим причинам.