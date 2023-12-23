Татуированный мужчина ограбил церковную лавку в Петербурге и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге молодой мужчина с татуировками ограбил церковную лавку при храме преподобного Сергия Радонежского, сообщает Telegram-канал «78 | Новости». Момент его побега с места преступления был снят на видео.

Инцидент произошел накануне на улице Школьной. По словам помощницы настоятеля храма, молодой человек зашел в лавку и попросил показать ему подвески из серебра. Получив их, он выбежал на улицу и скрылся. О произошедшем помощница настоятеля сообщила в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина попытался ограбить комиссионный магазин, чтобы вернуть ноутбук девушки и компьютер матери. Один из продавцов успел нажать тревожную кнопку, и злоумышленника задержали на месте преступления. Он пояснил, что решился на такой шаг из-за того, что не было денег на выкуп техники.

В ноябре в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как девушка совершила ограбление офиса ломбарда в Москве. По словам подозреваемой, пойти на такой поступок ее вынудили телефонные мошенники, которые убедили, что так она поможет поймать преступников.