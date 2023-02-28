Татарстанский чиновник призвал таксистов получить «нормальную профессию» Глава Минпромторга Татарстана призвал таксистов и курьеров получить «нормальную профессию»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко призвал курьеров и таксистов приобрести «нормальную профессию» и идти работать на заводы, передает «Вести. Татарстан». Во время итоговой коллегии ведомства он отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса нуждаются в четырех тысячах специалистов — дефицит, по мнению чиновника, могла бы восполнить «огромная армия разносчиков пиццы» .

Мы должны сделать все, чтобы огромная армия курьеров, таксистов и разносчиков пиццы приобрели нормальную профессию и работали на наших заводах, — заявил Коробченко.

Он добавил, что для привлечения кадров из других регионов в республике для предприятий строятся арендное жилье и общежития. Кроме того, по словам чиновника, переезжающим специалистам выделяется 12 минимальных размеров оплаты труда.